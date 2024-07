Ai Giochi una parata di stelle, c'è anche Nicole Kidman

Parigi 2024 è sempre più una parata di stelle, arrivate nella capitale francese per i Giochi olimpici. Tra queste, anche Nicole Kidman, ospite d'onore alla Omega House per l'evento glamour "Her Time" sull'orologeria femminile, a cui ha partecipato anche l'ex nuotatrice azzurra Federica Pellegrini.

"È una gioia - ha detto l'attrice - essere qui a Parigi, vivere lo sport e stare con il marchio Omega in un'occasione così meravigliosa".

Omega è cronometrista ufficiale delle Olimpiadi: "Cronometrare i Giochi olimpici e paralimpici - ha detto il presidente e Ceo di Omega, Raynald Aeschlimann - è un compito che richiede grande qualità e attenzione ai dettagli. Sono orgoglioso di poter riflettere questo stesso valore nell'orologeria femminile e di poterlo celebrare qui a Parigi, la città della moda".



