L'accusa a Kabul: 'Vieta alle donne di vedere i Giochi in tv'

Appello al CIO affinché "consenta alle donne afghane di seguire in tv le gare femminili", aggirando le regole della tv locale che ha ottenuto l'esclusiva e che ritiene "scandalose e immorali" le divise delle atlete: Christian Marie, della ONG per i diritti delle donne, Begum, lancia un appello dalle pagine di Libération affinché il Comitato olimpico consenta all'emittente dell'organizzazione, Begum TV, di trasmettere da Parigi le immagini delle gare femminili sul territorio di Kabul.

"Trasmettendo da Parigi - scrive Marie - Begum Tv non è assoggettata alle restrizioni imposte ai media locali dal nuovo regime afghano e potrebbe facilmente aggirare la censura talebana per portare l'ideale olimpico e lo spirito sportivo fino a Kabul, inviando così un segnale altamente simbolico a tutte le donne in Afghanistan".



