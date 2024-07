Massiccio attacco all'Alta Velocità in Francia, 'è sabotaggio'. Evacuato un aeroporto vicino a Strasburgo

La società ferroviaria francese Sncf ha subito un "attacco massiccio" che ha paralizzato la sua rete "gravemente interrotta" a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi.

"Diversi atti dolosi concomitanti" hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: 'Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare' gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è "molto disturbato". Una fonte vicina alla questione ha parlato di atti di "sabotaggio", sottolineando che gli atti sono stati "ovviamente concertati". Diversi treni tra Parigi e Londra sono stati ''annullati'' dopo il presunto sabotaggio, secondo quanto riferisce il consorzio Eurostar.

"Le modalità operative, soprattutto gli incendi dolosi su alcuni punti della rete ferroviaria, assomigliano a quelli utilizzati in passato dall'ultrasinistra": lo hanno fatto sapere fonti della sicurezza francesi a Le Parisien. Le stesse fonti privilegiano la pista della "contestazione ecologista". Il modus operandi, con ordigni incendiari, lo confermerebbe. I primi elementi dell'inchiesta mostrano anche una profonda conoscenza della rete ferroviaria, che fa presupporre "complicità interne alla Sncf".

Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, ha affermato che "tutti gli elementi indicano che questi atti sono premeditati" ed ha definito il sabotaggio delle linee ad alta velocita "un'azione criminale scandalosa". "La concomitanza degli orari, delle camionette ritrovate con alcune persone che si sono date alla fuga, soprattutto nel sud-est, indizi di incendio ritrovati sul posto...", questi alcuni degli elementi di premeditazione descritti dal ministro, intervistato da BFM TV. Secondo la SNCF, sono coinvolti 800.000 passeggeri.

I servizi di intelligence francesi e le forze dell'ordine sono ''mobilitati'' per individuare gli autori: lo ha dichiarato il premier francese, Gabriel Attal che, in un messaggio pubblicato su X, deplora gli "atti di sabotaggio" condotti in modo "preparato e coordinato" e afferma che "le conseguenze sulla rete ferroviaria sono massicce e gravi".

Il sabotaggio, secondo il ministro dello Sport Amelie Oudea-Castera, è stato un attacco ai "Giochi degli atleti". "Questi Giochi sono per gli atleti che li sognano da anni e che lottano per il sacro Graal di salire sul podio e qualcuno li sta sabotando", ha dichiarato Oudea-Castera all'emittente Bfmtv, aggiungendo che le Olimpiadi 'sono state preparate con tanta cura da centinaia di migliaia di nostri concittadini per quasi 10 anni'.

Secondo il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, il sabotaggio "è stato programmato ed eseguito sotto l'influenza dell'asse del male dell'Iran e dell'islam radicale". Katz ha ricordato di "aver avvisato questa settimana la sua controparte francese Stephan Sejourne in base a informazione di Israele che l'Iran stava programmando attacchi terroristici contro la delegazione israeliana e tutti i partecipanti alle Olimpiadi. Devono essere assunte crescenti misure preventive per sventare i loro attacchi". "Il mondo libero deve fermare l'Iran ora, prima che sia troppo tardi".

