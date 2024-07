Parigi 2024: cena dei presidenti al Louvre, c'è anche Mattarella

Cena di gala "dei presidenti" in corso sotto la Piramide del Louvre a Parigi, con 80 capi di stato e di governo, fra i quali Sergio Mattarella, come ospiti d'onore della coppia presidenziale, Emmanuel e Brigitte Macron, e del presidente del Cio, Thomas Bach. Gli invitati sono in totale circa 500.

Prima della cena, che vede ai fornelli il numero 1 degli chef pluristellati di Francia, Alain Ducasse, Macron si è rivolto ai presenti esprimendo "la fierezza" della Francia per l'organizzazione dei Giochi di Parigi 2024. La cena - alla quale partecipano industriali e sponsor olimpici - è stata preceduta da un vertice sui temi dello sport e dello sviluppo sostenibile.

Le misure di sicurezza sono imponenti, 300 agenti speciali sono stati dispiegati per la sola protezione ravvicinata dei leader. Selezionatissimo il personale di servizio, la cui fedina penale è stata scrutata al microscopio. Non sarebbero presenti - al contrario di quanto annunciato da diverse fonti - assaggiatori ufficiali dei cibi per verificare che i cibi non sono avvelenati. Questo perché nulla garantisce che non vengano usati, per un ipotetico attentato, delle sostanze ad effetto non immediato. Nel caso di dubbio, si apprende, i rappresentanti dei capi di stato potranno scegliere di rifiutare un piatto, scambiare la pietanza servita con altri commensali

L'evento è coperto da un assoluto riserbo, non viene comunicato neppure il nome dei presenti o gli eventuali assenti dell'ultimo momento.

La vigilia:

Parigi accoglie i capi di Stato e di governo giunti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi in programma domani con una cena di gala, questa sera, sotto la piramide del Louvre. Emmanuel e Brigitte Macron faranno da 'padroni di casa', per questa cena organizzata dal Cio e dalla presidenza francese, circa 500 invitati, fra i quali Sergio Mattarella e circa 80 capi di stato e di governo, dirigenti di organizzazioni internazionali e di istanze sportive, oltre che leader di gruppi sponsor dei Giochi olimpici.

Fra i presenti, il re del Belgio, Filippo, con la regina Mathilde, arrivati con i figli in Eurostar, la coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia, la principessa Anna, sorella di Carlo d'Inghilterra, la first lady americana, Jill Biden in rappresentanza del marito.

Ai fornelli, per questo appuntamento straordinario che si svolgerà fra misure di sicurezza inedite, lo "chef" più stellato di Francia, specializzato in cene internazionali a sfondo diplomatico, Alain Ducasse.

Segreto il menù, che per motivi di sicurezza sarà gustato in anteprima da alcuni "assaggiatori" per evitare rischi di avvelenamenti. Ancora suspense sulla presenza alla cena del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dell'israeliano Isaac Herzog, che saranno invece presenti in tribuna autorità domani al Trocadéro per la sfilata della cerimonia inaugurale. Per loro, ovviamente i più attentamente osservati dalle forze dell'ordine viste le tensioni internazionali, una decisione sulla partecipazione alla cena verrà presa nelle prossime ore.

Prima della cena, gli invitati sono invitati a partecipare, al Carrousel du Louvre, a un vertice copresieduto da Thomas Bach, presidente del CIO, e da Macron, per l'impegno dello sport in favore dello sviluppo. Secondo l'Eliseo, sono in vista "impegni finanziari concreti" che saranno sottoscritti durante questa riunione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA