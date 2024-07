Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all'aeroporto di Ciampino per andare ai Giochi di Parigi ha trovato l'ambasciatore francese a Roma Martin Briens e il portabandiera italiano alle Olimpiadi Gianmarco Tamberi.

E' presumibile che il campione olimpico in carica del salto in alto - atteso come il presidente al Villaggio atleti intorno alle 13 - sia poi salito sull'aereo presidenziale.

