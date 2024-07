Sinner ha la tonsillite, si ritira da Parigi

Jannik Sinner non parteciperà - apprende l'ANSA - alle Olimpiadi di Parigi. Il numero 1 del tennis mondiale italiano, alle prese con una tonsillite, si ritira

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi di Parigi", ha scritto Sinner in un post Instagram ufficializzando la decisione. "Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione".

"Dopo una buona settimana di allenamenti - scrive il tennista n.1 al mondo - sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Non vedevo l'ora di avere l'onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani che supporterò da casa".

