Romania ultima nella Ue per investimenti ricerca e sviluppo Solo lo 0,46% del pil

(ANSA) - BUCAREST, 02 DIC - Nel 2022 l'Unione Europea ha speso 352 miliardi di euro per la ricerca e sviluppo e, secondo quanto riportato da Eurostat, la Romania è all'ultimo posto per quanto investito in questo settore: solo lo 0.46% del Pil.

Subito dopo Malta, Lettonia, Cipro e Bulgaria. (ANSA).