Osce, impegno per stabilità Bosnia-Erzegovina e Serbia

L'Osce continua a impegnarsi per promuovere lo Stato di diritto e la stabilità in Bosnia-Erzegovina e in Serbia: lo ha dichiarato il Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Feridun H. Sinirlioğlu, a conclusione delle sue prime visite ufficiali nella regione, riaffermando "il forte impegno dell'Organizzazione a sostenere entrambi i Paesi e a promuovere la stabilità regionale". Nel corso della sua visita a Sarajevo e Belgrado, il Segretario generale ha incontrato tra l'altro i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina, Željko Komšić e Denis Bećirović, e il presidente della Serbia Aleksandar Vučić.

Ha inoltre incontrato i ministri degli Esteri Elmedin Konaković e Marko Đurić, la presidente dell'Assemblea nazionale serba Ana Brnabić e i membri della comunità internazionale. "Questa visita sottolinea il profondo impegno dell'Osce nei confronti dell'Europa sudorientale", ha dichiarato Sinirlioğlu.

"Apprezziamo molto le nostre partnership decennali con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e le loro istituzioni. In Bosnia-Erzegovina ho sottolineato il sostegno dell'Osce all'ordine costituzionale. In Serbia ho discusso degli attuali sviluppi interni e della situazione nella regione", ha aggiunto.

Il Segretario generale ha inoltre visitato le Missioni Osce in entrambe le capitali, incontrando membri del personale locale.

"L'impegno del nostro personale in tutta la nostra rete di operazioni sul terreno è un punto di forza vitale, che ci consente di sostenere la regione nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici, in linea con gli impegni dell'Osce, e di contribuire efficacemente alla sicurezza e alla stabilità", ha detto.



