Il 2024 anno più letale per i migranti, rivela l'Oim

Il 2024 è stato l'anno più letale mai registrato per i migranti, stando agli ultimi dati resi noti oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM): lo scorso anno almeno 8.938 persone sono morte sulle rotte migratorie in tutto il mondo. E' quanto si legge in un comunicato dell'Oim reso noto a Ginevra.

Per la vicedirettrice generale per le operazioni dell'Oim Ugochi Daniels, "la tragedia del crescente numero di decessi di migranti in tutto il mondo è inaccettabile nonché prevenibile.

Dietro ogni numero c'è un essere umano, qualcuno per il quale la perdita è devastante", ha sottolineato. Il bilancio dell'anno scorso supera il precedente record del 2023, quando furono registrati 8.747 decessi di migranti, precisa l'Organizzazione, osservando che il numero effettivo di morti e sparizioni è probabilmente molto più alto, poiché molti non sono documentati a causa della scarsità di fonti ufficiali. Oltre che a livello globale, il 2024 è stato "l'anno più mortale mai registrato nella maggior parte delle regioni del mondo, tra cui l'Asia (2.778 persone decedute), l'Africa (2.242) e l'Europa (233)", si legge nel comunicato.



