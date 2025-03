Orban, espansione della Nato a Est avventura irresponsabile

In occasione del vertice Ue, il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato che l'Unione Europea oggi è un "leone senza denti", priva di mezzi e di forza autonoma. Secondo il premier, Bruxelles ha preso strategicamente le distanze da Washington: "l'Ue, insieme agli americani, è impegnata a estendere i confini della Nato fino alla Russia. Tuttavia, gli americani ora si rendono conto che si è trattato di un'avventura irresponsabile, mentre l'Europa si aggrappa ancora a questa strategia".

Parlando dell'adesione dell'Ucraina all'Ue, Orban ha detto di non essere l'unico in Europa ad avere perplessità. "Quando bisogna parlare francamente, solo l'Ungheria si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Ue, ma nel corridoio siamo in molti", ha detto, ribadendo che si opporrà all'avanzamento di Kiev almeno finché gli ungheresi non si saranno pronunciati nella consultazione nazionale.



