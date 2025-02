Germania, Afd di gran lunga la prima forza politica a est

I risultati nelle regioni orientali della Germania vedono un trionfo di Alternative fuer Deutschland (Afd): è ovunque prima forza politica con un vantaggio più che solido sugli avversari. In Brandeburgo con il 32,5%, seconda forza politica è la Cdu con il 18,1. In Mecklenburg-Vorpommern Afd ottiene il 35%, seconda la Cdu al 17,8%. In Sassonia Afd arriva al 37,3%, seconda sempre la Cdu con il 19,7. In Sachsen-Anhalt il partito di Weidel arriva al 37,1%, con la Cdu che si ferma al 19,2%. In Turingia il miglior risultato con il 38,6%, seconda la Cdu con 18,6%. Il presidente della Cdu in Sachsen-Anhalt Sven Schulze ha ammesso che il risultato "è stato uno shock". "In Germania orientale abbiamo un problema per il quale dobbiamo trovare una soluzione. Il nostro obiettivo deve essere dare alle persone in Germania Est la sensazione che oltre ad Afd c'è un'altra forza politica che vuole rappresentarli. Ed è la Cdu". Diversa la situazione a Berlino, dove Afd è quarto con il 15,2% dopo Linke (19,9%), Cdu (18,3%) e Verdi (16,8%).



