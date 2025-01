Slovenia, un minatore morto in miniera di Veles

(ANSA-AFP) - LUBIANA, 21 GEN - Un minatore è morto e altri due sono dispersi dopo un incidente in una miniera di carbone in Slovenia, hanno annunciato oggi le autorità locali. Le squadre di soccorso sono intervenute lunedì sera alla miniera di Premogovnik Velenje, a circa 75 chilometri (45 miglia) a nord-est della capitale Lubiana. Al momento della tragedia c'erano 14 persone che lavoravano nella miniera. "Le possibilità di trovare vivi" i due dispersi sono scarse", ha detto il direttore della miniera Marko Mavec citato dall'agenzia di stampa Sta. È stata aperta un'indagine sulla causa dell'incidente, ma il management della miniera ha affermato che "nonostante tutte le misure di sicurezza, tali eventi non possono essere previsti". Si tratta del primo incidente mortale nella miniera di carbone di Velenje dal 2003, quando due minatori erano morti. Il primo ministro Robert Golob dovrebbe recarsi alla miniera oggi. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA