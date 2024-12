L'Albania blocca l'accesso a Tik Tok per un anno

Il governo albanese bloccherà l'accesso a TikTok su tutto il territorio, almeno per un anno, a partire dalle prime settimane del 2025. La mossa annunciata oggi dal premier Edi Rama contro la piattaforma di social media che, dice il primo ministro, "sta prendendo in ostaggio i nostri figli", rientra in una serie di misure tese a rafforzare la sicurezza dei bambini nelle scuole. Un tema tornato alla ribalta dopo che lo scorso mese a Tirana un 14 enne è stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo, a pochi passi dall'istituto, a seguito di una lite iniziata sui social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA