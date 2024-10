Socialdemocratici vincono primo turno politiche in Lituania

Il Partito socialdemocratico lituano (Psl) ha vinto, confermando le aspettative, il primo turno delle elezioni politiche tenutesi ieri in Lituania con il 19,4% delle preferenze. In netta controtendenza rispetto ai sondaggi, il secondo posto (18%) è andato alla Lega patriottica (Lp) della premier uscente, Ingrida Simonyte. Solo terzo (15%) il movimento populista Alba sul Nemunas (An) di Remigijus Zemaitaitis, seguito a distanza da movimento In nome della Lituania (Il) dell'ex primo ministro, Saulius Skvernelis (9,2%), dalla Lega dei Liberali (Ll) della presidente del Parlamento, Viktorija Cmilyte-Nielsen (7,7%) e dal Partito dei verdi e dei contadini (Pvc) (7%). I 70 seggi assegnati al primo turno con il metodo proporzionale vanno in massima parte a Psl (18), Lp (17) e An (14). Otto seggi vanno quindi a II, 7 a Ll e 6 a Pvc. La tornata elettorale ha registrato una partecipazione al voto del 52,06%, quasi il 5% in più rispetto alle politiche del 2020. Il secondo turno, con cui verranno assegnati i 71 seggi parlamentari scelti attraverso il sistema uninominale, si terrà il 27 ottobre.



