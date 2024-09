L'Albania pensa a un microstato musulmano sufi

(ANSA-AFP) - TIRANA, 23 SET - L'Albania sta valutando la possibilità di creare un microstato musulmano sovrano all'interno dei suoi confini, gestito da una confraternita sufi nota per promuovere "l'armonia religiosa e il dialogo". Lo ha annunciato il primo ministro Edi Rama.

La piccola enclave simile al Vaticano all'interno della capitale albanese Tirana fungerà da sede politica per i musulmani Bektashi, la quarta comunità religiosa più grande in Albania dopo i musulmani sunniti, i cristiani ortodossi e i cattolici. L'ordine è stato fondato nel XIII secolo nell'Impero ottomano ed è considerato un ramo tollerante e mistico dell'Islam, aperto ad altre religioni e filosofie. (ANSA-AFP).



