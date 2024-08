Si rovescia barcone migranti su Drina, almeno nove morti

Sono almeno nove i migranti morti nella tragedia accaduta questa mattina tra Serbia e Bosnia, sul fiume Drina. I soccorritori che stanno operando sulle due rive del fiume, in Serbia e in Bosnia hanno recuperato i corpi di nove persone scomparse oggi in acqua dopo che l'imbarcazione che li trasportava dalla Serbia alla Bosnia si era capovolta nel fiume Drina. Lo riferisce la locale Protezione civile.

L'imbarcazione aveva a bordo circa 25-30 migranti e si è rovesciata vicino al paesino di confine di Ljubovija, giovedì mattina all'alba. Le operazioni di ricerca di eventuali altri dispersi sono ancora in corso.



