Scholz, Kiev non ci ha consultato per offensiva Kursk

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che l'Ucraina non ha consultato la Germania riguardo all'incursione lanciata il 6 agosto in Russia e che si aspetta che tale operazione militare sia limitata nel tempo e nel territorio. Lo riportano i media internazionali. In una conferenza stampa a Chisinau dopo colloqui con il presidente moldavo Maia Sandu, Scholz ha detto ieri che Berlino sta monitorando da vicino gli ulteriori sviluppi dell'incursione delle forze di Kiev in territorio russo. "L'Ucraina ha preparato l'operazione militare nella regione di Kursk in modo molto segreto e senza dare feedback, il che è sicuramente dovuto alla situazione", ha detto Scholz. "Si tratta di un'operazione molto limitata in termini di spazio e probabilmente anche in termini di tempo", ha assicurato da parte sua il cancelliere tedesco.

Scholz ha poi ribadito che la Germania continuerà ad essere quello che secondo lui è il più grande sostenitore dell'Ucraina in Ue.



