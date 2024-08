Romania, trovati frammenti di droni russi al confine

Il Ministero della Difesa romeno afferma di aver raccolto ieri e di star analizzando possibili frammenti di droni russi caduti a fine luglio nel distretto orientale di Tulcea, al confine con l'Ucraina. I rilievi sono stati eseguiti in un'area vicino alla città di Periprava, in una zona paludosa fuori dai centri abitati. Bucarest aggiunge di aver informato ed essere in stretto contatto con i suoi alleati in merito alla situazione. "Ribadiamo la forte condanna degli attacchi sferrati dalla Federazione russa contro alcuni obiettivi ed elementi delle infrastrutture civili ucraine: sono ingiustificati e in grave contraddizione con le norme del diritto internazionale", si legge in un comunicato pubblicato sul suto del Ministero della Difesa romeno.



