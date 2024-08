Karadzic fa causa a Londra per violazioni diritti umani

Il criminale di guerra Radovan Karadzic, 79 anni, condannato in via definitiva e attualmente detenuto nella prigione di Albany, sull'Isola di Wight, nel Regno Unito, ha fatto causa a Londra e chiede 50.000 sterline per violazioni dei diritti umani. Karadzic sostiene che gli sia stato impedito di avere un computer nella sua cella e di comunicare nella sua lingua madre, il serbo, riporta il Daily Mail. L'ex leader politico serbo-bosniaco durante la guerra è stato condannato nel 2019 per genocidio e crimini di guerra.





