Da Lenin a Putin, ricerca sulla storia della Russia

Una ricerca sulla storia della Russia e sul suo futuro: l'omonimo seminario che parte dal centenario della morte di Lenin e arriva fino all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin vedrà la partecipazione di storici di cinque paesi (Irlanda, Italia, Lituania, Russia, Polonia) l'11 giugno a Varsavia.

Nel corso dell'incontro l'irlandese James Ryan dell'Università di Cardiff, Renata Gravina della Sapienza, Andrejs Gusachenko dell'Università della Lituania, Alexei Vasiliev, componente dell'Accademia russa delle Scienze, e Michal Patryk Sadlowski dell'Università di Varsavia, proveranno "a valutare la ricerca sulla Russia in Occidente perché Lenin è stato senza dubbio uno di quei politici che hanno influenzato radicalmente il destino della Russia, dell'Europa e del mondo".

"Le conseguenze di questa politica - secondo Sadlowski - sono particolarmente visibili dopo il crollo dell'URSS. A partire dalla fine dell'epoca sovietica, infatti gli stati fondati sulle rovine sovietiche stanno ancora costruendo la propria identità e cercando modi per consolidare la propria sovranità. La storia, soprattutto la storia della Russia, ha giocato e gioca tuttora un ruolo molto importante in questi processi. Ne è prova l'invasione dell'Ucraina, giustificata dalle autorità russe con argomenti storici".

A partire da tale consapevolezza, il seminario costituisce un tentativo di risposta da parte della scienza occidentale ai dubbi storici che l'attualità pone.

Secondo la storica Gravina, che tratterà il tema del mito dell'Urss in Italia "sebbene il leninismo non rappresenti un retaggio particolarmente vivo nella società e nell'opinione pubblica italiana, la storia del comunismo italiano e il rapporto conflittuale del partito con il marxismo-leninismo, rappresentano la cifra interpretativa della parabola della repubblica italiana, dalla sua formazione alla fine della Prima Repubblica".

L'evento è organizzato dal Centro di ricerca sullo statualismo russo e dal Dipartimento di storia amministrativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Varsavia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA