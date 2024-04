Ciriani, celebriamo con gioia percorso di riconciliazione

"Quello che si sta facendo in questi anni è un percorso di riconciliazione tra l'Italia e l'ex Jugoslavia, abbiamo avuto il concerto della pace nel 2010, la visita a Basovizza del Presidente Mattarella e del Presidente Pahor nel 2020 e oggi ad entrambi è stata conferita qui a Trieste la laurea honoris causa. E' un percorso complesso che noi oggi celebriamo con gioia e che ci spinge a guardare al futuro. Lo voglio però anche interpretare, credendo di non sbagliare, come un riconoscimento ai tanti che in questa città, nella nostra regione ed in tutta Italia, hanno tenuto viva la memoria dell'esodo istriano dalmata, delle foibe, dei morti, ricordando incessantemente questa tragedia mentre in tanti tacevano e fingevano di non sapere". Così Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a margine della cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza al Presidente Sergio Mattarella e all'ex Presidente della Repubblica slovena Borut Pahor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA