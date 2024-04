Mobilità sostenibile, premiate 9 idee in Fvg, Veneto e Carinzia

Piste ciclabili intitolate a cantautori italiani a Turriaco (Gorizia). Un progetto di mobilità universitaria realizzato nell'ambito di Interreg Italia-Slovenia a Pordenone. E, ancora, l'iniziativa 'DeepSea' che riguarda i servizi di mobilità nei porti turistici (Interreg Italia-Croazia), promossa da Aries, società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia. Sono i tre progetti nati in Fvg a cui oggi è stato conferito il Premio per la sostenibilità 2024 da parte di Gect Euregio.

Altri sei premi sono stati consegnati ad altrettante progettualità di enti pubblici e di diritto pubblico realizzate in Veneto e Carinzia. Tra queste l'iniziativa di ecomobility avviata dall'Università Ca Foscari, in una collaborazione tra Venezia e Rijeka, e il taxi condiviso che collega 8 comuni delle montagne Nockberge in Carinzia. Ogni progetto in concorso ha declinato le finalità legate alla mobilità comprese nei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. I vincitori vengono nominati 'Ambasciatori di sostenibilità' e saranno i promotori di un messaggio a favore dell'ambiente all'interno dell'area Euregio, rafforzando la condivisione e la coesione sul tema tra i partner istituzionali del Gect.

"Euregio ha dimostrato di essere tra le Euroregioni più virtuose conseguendo diversi riconoscimenti e implementando le proprie attività, in particolare quest'anno nell'ambito della mobilità sostenibile", ha osservato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga.

I riconoscimenti sono stati consegnati al termine dell'assemblea di Euregio, che ha rieletto il presidente della Carinzia, Peter Kaiser, alla guida del Gect Euregio Senza Confini per un altro mandato.



