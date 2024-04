Ankara mette in guardia Atene su nuovi parchi marini in Egeo

La Turchia ha inviato avvertimenti alla Grecia chiedendo di non "sfruttare le questioni ambientali" con uno scopo politico dopo l'annuncio, da parte di Atene, della creazione di nuovi parchi marini per proteggere la biodiversità nel Mare Egeo. Con un comunicato del ministero degli Esteri, Ankara ha chiesto ad Atene "di non porre all'interno della propria agenda le questioni in sospeso dell'Egeo e le questioni riguardanti lo status di alcune isole, isolotti e scogli la cui sovranità non è stata ceduta alla Grecia dai trattati internazionali", tema su cui i due Paesi si sono trovati spesso in conflitto. "Vorremo anche consigliare a parti terze, compresa l'Unione europea, di non diventare uno strumento per tentativi politicamente motivati da parte della Grecia che riguardano programmi ambientali", si legge nel comunicato, dopo che Atene nei giorni scorsi aveva annunciato la creazione di nuovi parchi marini, tra cui uno nel Mar Egeo per la protezione di alcune specie di uccelli, che comprende 11 gruppi di isole e isolotti deserti, da un'area a ovest dell'isola di Milos fino a quella di Nisiro, che si trova a pochi chilometri dalla costa turca. "Non accetteremo il fatto compiuto che la Grecia potrebbe creare su caratteristiche geografiche il cui status è contestato", afferma Ankara, esprimendo la disponibilità a cooperare con Atene, anche nel contesto del clima positivo creato tra i due Paesi negli ultimi anni, con una visita in Turchia del premier Kyriakos Mitsotakis per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan in programma per maggio.



