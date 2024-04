Ue, prossima Commissione sia pronta per nuovi membri

"Abbiamo iniziato questo mandato con tre Paesi candidati e abbiamo assistito a negoziati per l'adesione con due Paesi candidati e due che aspettavano da anni di poterlo fare. Oggi abbiamo nove Paesi candidati, di cui quattro stanno già negoziando, tre hanno il via libera per farlo e oggi abbiamo un programma chiaro insieme agli strumenti necessari per accelerare la reintegrazione. Ciò significa colmare il divario economico e sociale tra l'Ue e i candidati, anche prima che l'allargamento abbia effettivamente luogo. Si tratta di un cambiamento importante, che dovrebbe portarci al punto di non ritorno: la prossima Commissione dovrebbe essere una Commissione per l'allargamento e accogliere nuovi membri alla fine del suo mandato perché è inevitabile e imprescindibile". Lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, aprendo i lavori del forum annuale 'Eu meets the Balkans' in corso a Sofia. Durante il mandato della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, Albania e Macedonia del Nord hanno avviato i negoziati di adesione all'Ue dopo anni di attesa, per Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Ucraina c'è il via libera a farlo, alla Georgia è stato concesso lo status di candidato, mentre il Kosovo ha fatto richiesta di adesione. Prosegue a rilento il percorso degli altri candidati, Serbia e Montenegro, mentre i negoziati con la Turchia sono in stallo da tempo.



