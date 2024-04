Von der Leyen a Pellegrini, lavoriamo insieme sulle sfide Ue

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con il neoeletto presidente slovacco Peter Pellegrini, augurandogli "molto successo". "Non vedo l'ora di lavorare sulle importanti sfide che l'Ue e la Slovacchia affrontano insieme. Continuiamo a promuovere i nostri valori comuni europei", ha sottolineato in un messaggio su X.

Anche il premier ungherese Viktor Orban si è congratulato con Pellegrini. "Le mie più sentite congratulazioni a Peter Pellegrini per la sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali slovacche. Una grande vittoria per il popolo slovacco e una grande vittoria per i sostenitori della pace in tutta Europa!", ha scritto Orban su X. "Congratulazioni, presidente!", ha aggiunto in slovacco.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha inviato un messaggio di auguri in cui ha sottolineato l'interesse di Belgrado a rafforzare la collaborazione bilaterale con Bratislava.



