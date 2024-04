Coldiretti Pordenone lunedì alla protesta al Brennero

Una numerosa delegazione di imprenditori agricoli del Friuli orientale si unirà a migliaia di altri imprenditori lunedì 8 e martedì 9 al Brennero al confine di Stato per bloccare i Tir e verificare cosa trasportano, la provenienza delle merci e controllare se ci sono prodotti agricoli che fanno concorrenza sleale a quelli italiani. Lo ha annunciato la Coldiretti Pordenone che sarà presente anche con il presidente Matteo Zolin e con il direttore Antonio Bertolla e numerosi dirigenti e soci in rappresentanza del territorio.

Per Zolin l'iniziativa "è la prosecuzione dell'azione sindacale degli ultimi mesi. Dopo gli incontri sul territorio con la base, la manifestazione a Bruxelles, la presenza al Brennero rappresenta un messaggio e un impegno forte per garantire agli agricoltori una giusta remunerazione dei prodotti agricoli e per questo si chiede il rafforzamento della legge di contrasto alle pratiche commerciali sleali", spiega. Mentre nei confronti dell'Europa si punta a "promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per rilanciare il tema dell'etichettatura che è anche alla base del patto con i consumatori", indica Zolin, che parla di raccogliere un milione di firme tra i cittadini dell'Unione europea. La "battaglia è stanare con tutti i mezzi il falso made in Italy".



