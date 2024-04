Ue, aprire indagine sulla morte degli operatori WCKitchen

La Commissione Ue chiede "un'indagine approfondita" sulla morte dei sette operatori della ong statunitense World Central Kitchen uccisi in un raid aereo israeliano a Gaza. "Gli operatori umanitari devono essere sempre protetti, in linea con il diritto umanitario internazionale", scrive l'esecutivo Ue su X. "Condanno l'attacco e sollecito un'indagine. Nonostante le richieste di protezione di civili e operatori umanitari, assistiamo a nuove vittime innocenti", aggiunge Borrell, invocando l'immediata attuazione della risoluzione Onu per "un cessate il fuoco immediato, un pieno accesso umanitario e una protezione rafforzata dei civili".

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha da parte sua informato di aver chiesto all'ambasciatore israeliano in Polonia "spiegazioni urgenti" dopo che un attacco israeliano ha ucciso sette operatori umanitari a Gaza, tra cui un cittadino polacco. "Ho chiesto personalmente spiegazioni urgenti all'ambasciatore israeliano Yacov Livne", ha detto Sikorski sui social, aggiungendo di aver espresso "le condoglianze alla famiglia del nostro coraggioso volontario" e che la Polonia avrebbe aperto una propria inchiesta sulla morte dell'operatore umanitario.



