Rosolen, sempre più stakeholder coinvolti nel Big science forum Prenotati già 150 stand, 14 i padiglioni nazionali

(ANSA) - BELGRADO, 23 MAR - "Il coinvolgimento di un numero crescente di stakeholder su scala internazionale rappresenta un obiettivo primario per l'amministrazione regionale" del Friuli Venezia Giulia "non solo in vista dell'importantissimo evento di ottobre", il il Big Science Business Forum di Trieste (Bsbf 2024), ma anche per "rafforzare l'interrelazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese e generare così ricadute economiche e occupazionali rilevanti sul territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alla Ricerca del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, al termine della due giorni che ha visto il Big Science Business Forum presentarsi a Bratislava e a Praga.

Il 'tour' di presentazione del Bsbf 2024 ha toccato in precedenza Belgrado, in Serbia. Quello in corso è, di fatto, un 'roadshow' che toccherà anche altri capitali dell'Europa centro-orientale, tra cui Varsavia (16 aprile) e Budapest (7 maggio). In occasione delle tappe a Bratislava e Praga, Rosolen ha svelato che sono 150 gli stand già prenotati per il Bsbf, con 14 padiglioni nazionali in programma. Numeri che confermano l'importanza dell'evento, sul quale, ha detto sempre Rosolen, "dobbiamo investire con convinzione, accrescendo la consapevolezza sulle opportunità legate al mercato delle Big Science attraverso la valorizzazione del patrimonio relazionale costruito nel tempo con gli interlocutori di area balcanica e mitteleuropea". (ANSA).