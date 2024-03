Biden, 'nuove truppe Usa in Polonia? Non servono' Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti al seguito

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - Joe Biden non ritiene necessario aumentare il numero di soldati americani in Polonia.

"Non c'è bisogno di nuove truppe al confine polacco", ha detto il presidente americano ai giornalisti al seguito. (ANSA).