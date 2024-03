Lufthansa: sciopero di due giorni del personale di terra Lufthansa: sciopero di due giorni del personale di terra

(ANSA) - BERLINO, 04 MAR - Nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa in Germania, stavolta per due giorni. Il sindacato del pubblico impiego "Ver.Di" (o Verdi) ha indetto un'astensione dal lavoro dalle 4.00 di giovedì e alle 7.10 di sabato prossimi. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa ricordando che ci sono già state due ondate di scioperi di avvertimento nella vertenza salariale in corso per circa 25.000 dipendenti di terra, ognuna delle quali ha paralizzato il traffico passeggeri per circa un giorno ciascuna. (ANSA).