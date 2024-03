Vucic, garantiremo comunque i pagamenti ai serbi del Kosovo Dopo abolizione del dinaro. 'Preoccupato ma troveremo soluzioni'

(ANSA) - BELGRADO, 02 MAR - Dopo la messa al bando del dinaro, la situazione economica e sociale dei serbi del Kosovo si fa sempre più critica e pesante, e Belgrado è impegnata a trovare soluzioni alternative per garantire comunque il pagamento di salari e pensioni. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic. "La situazione col dinaro in Kosovo non è affatto migliorata nonostante i tentativi dei rappresentanti della comunità internazionale di contribuire a una soluzione e convincere le autorità di Pristina a cambiare la loro decisione", ha detto Vucic in una conferenza stampa. Per questo, ha aggiunto, la Serbia sarà costretta ad adottare "nuove decisioni" allo scopo di trovare "soluzioni alternative" per garantire l'afflusso di dinari e assicurare il pagamento di stipendi e pensioni ai serbi del Kosovo. "Sono molto preoccupato per la situazione in Kosovo, ma non lasceremo solo il nostro popolo. Tutti riceveranno in qualche modo i loro salari e le loro pensioni", ha aggiunto Vucic. (ANSA).