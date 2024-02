Orban ha scelto il nuovo capo dello Stato ungherese Sarà attuale presidente Consulta, Sulyok

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il presidente attuale della Corte costituzionale, Tamas Sulyok, 68 anni, è stato scelto per succedere a Katalin Novak, presidente della Repubblica dimissionaria per lo scandalo in seguito alla concessione di una grazia ad un condannato per crimini nei confronti di minori. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il capogruppo del partito di maggioranza governativa Fidesz, Mate Kocsis dopo una riunione del gruppo. L'iniziativa per la scelta è del premier Viktor Orban. Sulyok, un ex avvocato che ha assistito in tribunale molti sodali del governo di Orban, fa parte della Corte costituzionale dal 2014, e ne è diventato presidente nel 2016.

"Un bravo soldato del regime", lo hanno definito i partiti di opposizione che stanno raccogliendo le forme per sollecitare l'elezione diretta del capo dello stato. Tenuto conto dei numeri di maggioranza che ha Fidesz in Parlamento, l'iniziativa non ha possibilità di essere accolta. La grazia controversa di Novak ha generato un'ondata di sdegno e protesta nell'opinione pubblica, espressa in una manifestazione gigantesca sulla Piazza degli Eroi. In seguito, Orban ha deciso di far dimettere la Presidente. (ANSA).