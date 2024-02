Estonia, rafforzamento Nato responsabilità di ciascun Paese 'Abbiamo tutte risorse per rispondere efficacemente a Russia'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "Tutti gli stati della Nato devono assumersi la responsabilità di aumentare il potenziale di difesa e deterrenza dell'alleanza". Lo ha affermato oggi, prima dell'inizio del vertice dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles, il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur.

"Abbiamo ancora molta strada da fare - ha aggiunto Pevkur - ma abbiamo tutte le risorse finanziarie per accrescere le nostre capacità e respingere la minaccia russa". Il ministro estone ha sottolineato che l'aumento della spesa per la Difesa al 2% rappresenta il minimo che ogni Paese membro della Nato deve fare per contribuire all'implementazione della sicurezza comune.

(ANSA).