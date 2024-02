Grecia: 60 milioni di euro da visite Acropoli di anno scorso Ministra: 'Servizi migliorati, da 2025 aumento biglietto'

(ANSA) - ATENE, 06 FEB - Le entrate derivanti dalle visite al sito archeologico dell'Acropoli sono aumentate di 14 milioni di euro l'anno scorso, rispetto ai 46 milioni dell'anno precedente, ha dichiarato la ministra della Cultura Lina Mendoni, durante un intervento in parlamento. Lo riporta Kathimerini. Secondo Mendoni, i "miglioramenti di tutti i servizi", come il nuovo sistema di biglietti elettronici, hanno determinato un "aumento costante" delle entrate del celebre sito archeologico. La ministra ha poi ricordato che è previsto un aumento del biglietto, in linea con le politiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, che dovrebbe entrare in vigore nell'aprile del 2025. Rispetto ai monumenti nazionali di pari livello in altri Paesi dell'UE, i prezzi dei biglietti in Grecia "sono significativamente più bassi", ha aggiunto la ministra.

(ANSA).