Ue rafforza protezione prodotti agricoli da import ucraino Arrivano salvaguardie e freno emergenza su prodotti sensibili

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - La Commissione europea propone di rinnovare per un altro anno la sospensione dei dazi e delle quote di importazione sulle esportazioni ucraine verso l'Ue.

Viene però rafforzata la protezione dei prodotti agricoli sensibili dell'Ue rispetto alle importazioni di alcuni prodotti dall'Ucraina con un meccanismo di salvaguardia rafforzato.

Potranno essere intraprese azioni correttive rapide in caso di perturbazioni significative del mercato Ue o di uno o più stati membri. Ed è previsto un freno di emergenza per i prodotti più sensibili come pollame, uova e zucchero. Lo annuncia una nota.

"Gli agricoltori sono la spina dorsale della sicurezza alimentare dell'Ue e il cuore delle nostre zone rurali". "La misura odierna offre ulteriore flessibilità agli agricoltori in un momento in cui devono affrontare molteplici sfide.

Continueremo a dialogare con i nostri agricoltori per garantire che la Pac raggiunga il giusto equilibrio tra la risposta alle loro esigenze e la continua fornitura di beni pubblici ai nostri cittadini". Lo dichiara la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo le proroghe sulle misure agricole proposte oggi dall'esecutivo comunitario. (ANSA).