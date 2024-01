Fedriga, di diritto la minoranza slovena in Consiglio Fvg Senza l'obbligo di aggregarsi a qualsiasi forza politica

(ANSA) - SAN FLORIANO DEL COLLIO, 27 GEN - "La minoranza slovena all'interno del Consiglio regionale del Fvg deve essere rappresentata di diritto senza l'obbligo di aggregarsi a qualsiasi forza politica. È nostro interesse concretizzare questo passaggio all'interno di una più ampia riforma elettorale e auspico un pieno coinvolgimento da parte delle diverse forze politiche, al fine di distinguere la rappresentanza delle minoranze dalle rappresentanze di partito". Lo ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga intervenendo ieri sera all'incontro di inizio anno organizzato da Slovenska Skupnost a San Floriano del Collio. "La comunità slovena non è una realtà estranea al Friuli Venezia Giulia, bensì parte integrante con la propria lingua e cultura. Il ruolo che essa può svolgere in questa regione, in un contesto internazionale radicalmente e drammaticamente modificato, è di primo piano: un ruolo di ponte, di collegamento, di dialogo". Fedriga ha sottolineato l'importanza del legame con le proprie radici, il senso di appartenenza alla comunità per confrontarsi con il mondo e guardare al futuro con fiducia. "Lavorare insieme - ha affermato - è una opportunità per tutti. Lo dimostra l'esempio di Go!2025 che vede il Fvg e la Slovenia come pilastri di un unico ponte che è la Capitale europea transfrontaliera della Cultura. La valorizzazione della cultura della minoranza non può che rafforzare questi pilastri, espressione di condivisione e di fratellanza". (ANSA).