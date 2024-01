Bosnia, Mladic operato in Olanda per un pacemaker Figlio Darko, sta meglio. Ex generale sta scontando un ergastolo

(ANSA) - BELGRADO, 16 GEN - Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia detenuto in Olanda dove sconta la condanna all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità, è stato sottoposto l'8 gennaio scorso a un nuovo intervento chirurgico nel corso del quale gli è stato impiantato un pacemaker. Nel darne notizia, il figlio Darko, citato dai media serbi, ha detto che ora il padre si sente meglio. "Ha detto che sta meglio. Non ha potuto parlare tanto ma afferma che si sente meglio", ha detto Darko Mladic, secondo il quale si attende il via libera dall'Aja per la partenza di un team di quattro medici serbi intenzionati a visitare Ratko Mladic. Si tratta di specialisti del centro clinico di Banja Luka, il capoluogo della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina - tra i quali un cardiologo, un neurologo e uno psichiatra. Lo stato di salute di Ratko Mladic è molto precario da tempo, e a più riprese ha accusato seri problemi compresi ictus cerebrali, cardiopatie, difficoltà respiratorie, subendo anche interventi chirurgici. L'ex generale serbo-bosniaco è detenuto dal giugno 2011 a Scheveningen, il penitenziario del Tribunale dell'Aja alle porte della città olandese dove sconta la condanna all'ergastolo inflittagli nel 2017 e confermata in appello nel 2021. Le accuse nei suoi confronti sono di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti durante il conflitto armato in Bosnia del 1992-1995, a cominciare dall'assedio di Sarajevo e dal genocidio di Srebrenica dove nel luglio 1995 ottomila civili bosniaci musulmani furono massacrati dalle truppe serbo-bosniache al comando di Mladic. Arrestato dopo una lunga e rocambolesca latitanza il 26 maggio 2011 in un villaggio presso Zrenjanin, nel nord della Serbia, il generale Ratko Mladic fu consegnato cinque giorni dopo al Tribunale internazionale penale dell'Aja per i crimini nella ex Jugoslavia. Sta scontando ugualmente l'ergastolo anche Radovan Karadzic, leader politico dei serbi di Bosnia, stretto collaboratore di Mladic, condannato all'Aja anch'egli per crimini di guerra e contro l'umanità.

