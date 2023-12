Tremonti, architettura costituzionale Ue per allargamento Conferenza Nato Defense College Foundation su Balcani e Mar Nero

(ANSA) - BELGRADO, 07 DIC - "Una nuova architettura costituzionale europea è assolutamente necessaria oggi, in questa stagione di nuovi allargamenti, dall'Ucraina ai Balcani fino ad altri paesi". Lo ha detto oggi il presidente della Commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti, intervenendo in chiusura alla 'Balkan and Black Sea Perspectives Perspectives 2023', conferenza organizzata dalla Nato Defense College Foundation, in cooperazione anche con la Nato Public Diplomacy Division, l'Ndc e Fondazione Compagnia di San Paolo. La conferenza si è focalizzata sulla situazione attuale e gli scenari relativi ai Balcani ed al Mar Nero sullo sfondo dei conflitti in corso, con particolare attenzione su prevenzione delle crisi e consolidamento della pace, sul processo di integrazione europea e sulla lotta alla disinformazione ed ai traffici illegali. La Nato Defense College Foundation, con sede a Roma, è l'unico think tank riconosciuto dall'Alleanza ed è una fra le più autorevoli organizzazioni non governative che si occupano dei temi rilevanti per i 31 alleati e 40 partner. Nata nel 2011, è guidata dall'Ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo, diplomatico di lungo corso e già Vice Segretario Generale della Nato. L'Europa sudorientale è una regione "cruciale per la sicurezza europea" e l'area dei Balcani e del Mar Nero dovrebbero far parte pienamente "della comunità euro-atlantica", un passo a cui "l'invasione dell'Ucraina ha dato un nuovo senso di urgenza", ha osservato da parte sua Minuto-Rizzo aprendo i lavori. (ANSA).