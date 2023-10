Fedriga, entro marzo tavolo istituzionale Fvg-Slovenia Un incontro per concretizzare le questioni di interesse comune

(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - "Continueremo nell'impegno dello sviluppo delle relazioni tra Slovenia e la nostra regione nell'ottica di rafforzare quello che è l'Unione europea stessa che tramite il nostro confine può rappresentare quell'Unione che tutti auspichiamo possa rafforzarsi e trovare gli elementi di unità invece che quelli di contrapposizione come stiamo vedendo ultimamente". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine di un incontro bilaterale a Trieste con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar. Prossima tappa dello sviluppo dei rapporti tra i due territori sarà un "incontro istituzionale tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia per entrare nel concreto delle varie questioni di interesse comune". L'incontro, che si svolgerà nell'ambito dei rapporti bilaterali, ha annunciato Fedriga, "si terrà entro marzo" anche grazie alla "presidente della Repubblica Natasa Pirc Musar: lo ha sollecitato lei stessa" nell'ottica di dare "continuità ai nostri rapporti quotidiani su diverse tematiche".

"Spero - ha concluso Fedriga - che la presidente torni presto da noi e che si senta a casa sua in Fvg; siamo uniti nelle nostre specificità, nelle diversità e nelle nostre culture, un ottimo esempio europeo". Il governatore, la presidente e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, al termine del bilaterale e prima della tradizionale conferenza stampa, hanno piantato insieme un tiglio in segno di amicizia nell'area verde del Narodni dom di San Giovanni, appena ristruttura. (ANSA).