Slovenia: in leggero aumento i prezzi calmierati del carburante Rimarrano in vigore fino all'11 settembre

(ANSA) - BELGRADO, 29 AGO - Da oggi costerà di più fare il pieno in Slovenia, dopo un nuovo aumento dei prezzi calmierati dei carburanti al di fuori della rete autostradale: la benzina normale fuori dalle autostrade costa ora 1.544 euro, in aumento di 3,3 centesimi, mentre il diesel costa 1.572 euro, in aumento di 1,4 centesimi, ha riferito l'agenzia di stampa slovena Sta.

I prezzi saranno in vigore fino all'11 settembre, ha informato il Ministero sloveno dell'Ambiente. Per quanto riguarda la benzina, si tratta del prezzo più alto dallo scorso luglio, mentre per il diesel bisogna andare indietro fino al dicembre 2022, ha precisato la Sta. Sulle autostrade slovene i rivenditori possono fissare liberamente i prezzi di vendita.

(ANSA).