In Montenegro al via le consultazioni per il nuovo governo Favorito per l'incarico è Milojko Spajic, leader del Pes

(ANSA) - BELGRADO, 31 LUG - In Montenegro, dove l'11 giugno scorso si sono svolte elezioni parlamentari anticipate, il presidente Jakov Milatovic ha avviato oggi le consultazioni con le varie forze politiche in vista della formazione di un nuovo governo. Le previsioni sono per il conferimento dell'incarico a Milojko Spajic, leader del Movimento Europa ora (Pes), la formazione politica vincitrice del voto di giugno, e alla quale appartiene anche il presidente Milatovic. Per le consultazioni il presidente ha a disposizione un massimo di trenta giorni, anche se Milatovic ha già fatto sapere di voler concludere gli incontri e affidare l'incarico prima di tale termine. (ANSA).



