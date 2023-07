Energia: slovena HSE firma contratto per Valle Idrogeno Per fondi Ue, lo riporta l'agenzia stampa Sta

(ANSA) - BELGRADO, JUL 26 - L'azienda slovena Hse ha firmato la scorsa settimana un contratto con la Clean Hydrogen Partnership per i finanziamenti Ue per il progetto della cosiddetta 'Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico'. Lo riferisce l'agenzia di stampa slovena Sta, aggiungendo che la firma rappresenta di fatto la luce verde definitiva per l'implementazione del progetto, che sarà lanciato a settembre, ha specificato Hse in un comunicato stampa reso pubblico oggi.

In qualità di capofila del progetto, Hse ha siglato il contratto a nome di tutti i paesi e le regioni partecipanti - ovvero Slovenia, Croazia e Regione Friuli Venezia Giulia -, ma non ha fornito altri dettagli, precisa la Sta.

Il progetto mette insieme 34 organizzazioni e riguarda l'intera catena dell'idrogeno, dalla produzione e stoccaggio alla distribuzione e all'uso finale in vari settori, in primis industria e trasporti. I principali protagonisti dell'iniziativa in ambito industriale svilupperanno 17 progetti pilota in varie località in tutti e tre gli stati partner per produrre, immagazzinare e distribuire più di 5.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno. (ANSA).