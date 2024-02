L'utile di Commerzbank nel 2023 balza a 2,2 miliardi Miglior risultato degli ultimi 15 anni. Dividendo di 0,35 euro

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Commerzbank ha aumentato il suo utile netto del 55% a 2,2 miliardi di euro nell'anno finanziario 2023. Si tratta, secondo quanto rende noto la banca, del miglior risultato degli ultimi 15 anni.

Nonostante gli elevati oneri speciali in Polonia, pari a circa 1,1 miliardi di euro, il risultato operativo è aumentato di oltre il 60% raggiungendo i 3,4 miliardi di euro. Il margine di interesse è salito a 8,4 miliardi di euro. Le commissioni nette hanno contribuito ai ricavi della Banca per circa 3,4 miliardi di euro. Il coefficiente patrimoniale Cet1 è migliorato nel corso dell'anno raggiungendo il 14,7%, il che colloca la Banca ben al di sopra del requisito minimo regolamentare.

Prevista la distribuzione di capitale di 1 miliardo di euro per l'anno finanziario 2023: un dividendo mirato di circa 35 centesimi per azione integra il programma di riacquisto di azioni in corso per un volume massimo di 600 milioni di euro.

"Commerzbank ha avuto un anno finanziario 2023 eccellente.

Abbiamo raggiunto gli obiettivi chiave della nostra Strategia 2024 prima del previsto e in alcune aree li abbiamo addirittura superati. Su questa base otterremo un ulteriore aumento dell'utile netto per l'anno in corso", afferma il ceo Manfred Knof. Per il 2024 Commerzbank prevede un utile netto superiore ai livelli del 2023 e pay-out ratio di almeno il 70%, ma non superiore all'utile netto. (ANSA).