Accordo tra Slovenia e Fvg per cooperazione su temi ambientali

Punta a rafforzare la collaborazione su tutto ciò che riguarda la tutela dell'ambiente, l'accordo firmato oggi a Trieste tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Slovenia e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia. A siglarlo, nel palazzo della Regione, i direttori delle due agenzie, Josko Knez per Arso e Anna Lutman per Arpa, alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, e del ministro dell'Ambiente Sloveno Bojan Kumer.

L'intesa riguarderà vari fronti, come il controllo della qualità delle acque, quello dell'aria o del suolo, oltre ad attività analitiche di laboratorio e momenti di incontro e confronto, anche con lo scambio di dati e con la condivisione di archivi.

"L'accordo - ha spiegato Scoccimarro - consentirà anche un'immediatezza nel rapporto tra Arpa e Arso; la collaborazione c'è già ma questa novità renderà più snelli i passaggi, anche sul fronte della comunicazione. Inoltre si rivela fondamentale per i nostri territori, soprattutto su alcuni fronti, penso ad esempio al Carso che è un ambiente comune ad entrambi. E consentirà anche ai ricercatori e agli esperti di scambiare le rispettive esperienze".

Per Kumer, "la nostra cooperazione è a un livello molto alto.

La firma dell'accordo di oggi porterà di sicuro a esiti positivi ed è frutto di una collaborazione forte ed efficace per le sfide ambientali che i nostri territori si trovano ad affrontare. La cooperazione transfrontaliera - ha concluso - è importante anche perché la tutela ambientale non conosce confini".



