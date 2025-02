In Germania quasi tre milioni i disoccupati a febbraio

(ANSA-AFP) - FRANCOFORTE, 28 FEB - Il numero di disoccupati in Germania è rimasto stabile a febbraio a quasi tre milioni di persone, hanno segnalato oggi dati ufficiali. Numeri che confermano la stagnazione che ha colpito la più grande economia europea.

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto stabile al 6,25 a febbraio, ha affermato l'Agenzia federale del lavoro, con 2,99 milioni di disoccupati. Circa 5mila persone in più erano senza lavoro rispetto a gennaio. Nel 2019, prima che l'economia tedesca fosse colpita dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia sulla scia della guerra in Ucraina, il tasso era del 5%. (ANSA-AFP).



