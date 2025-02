Kos, 'stiamo già accelerando su adesione Ue dell'Ucraina'

"Stiamo già accelerando il processo, soprattutto con l'Ucraina, stiamo lavorando due o tre volte più velocemente nell'Unione Europea. Ma dobbiamo distinguere tra la parte tecnica del processo e la parte politica". Lo ha detto la commissaria Ue all'Allargamento Marta Kos alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Quando si tratta di quella tecnica, potremmo, diciamo, finire con il Montenegro e Albania entro la fine del 2026 o 27. Ma c'è la parte politica, il che significa che nessun passo importante può avvenire senza la volontà degli Stati membri. Quindi è qui che vedo le possibilità oggi: per la parte tecnica di cui sono responsabile, possiamo fare molto, non solo per l'Ucraina, anche per i paesi dei Balcani occidentali. Ma possiamo davvero parlare, e stiamo parlando con gli Stati membri, di cosa possiamo fare. È basata sul merito la parte tecnica. Ma c'è anche la politica, la volontà politica", ha spiegato.

"L'allargamento può essere l'elemento politico più importante delle garanzie di sicurezza", ha proseguito Kos. "L'allargamento oggi non è influenzato solo da ciò che stanno facendo gli Stati Uniti, è influenzato dalla geopolitica. Quando il mio Paese, la Slovenia, è entrato nell'Ue, se ho semplificato, è stato abbastanza facile nel senso che se un Paese soddisfaceva i criteri, poteva entrare. In seguito è diventato più difficile nel senso che gli Stati membri devono andare più in profondità.

Ma oggi abbiamo una situazione specifica, abbiamo forze esterne dirompenti che vorrebbero vederci fallire. Quindi è chiaro, la priorità - non parlerei solo di allargamento - è l'unificazione dell'Europa, ecco perché sta diventando sempre più importante.

Oggi in qualche modo torniamo alle radici per cui è stata istituita l'Ue: è stata istituita per preservare la pace, la libertà, la sicurezza, la prosperità. E questo è l'elemento più decisivo, ma questa è anche la forza dell'Ue", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA