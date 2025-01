"C'è un forte interesse a collaborare con gli Usa, il più forte partner della Germania all'esterno dell'Unione europea. Soprattutto su questioni di politica internazionale e anche di politica della sicurezza". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Sebastian Fischer in conferenza stampa a Berlino. Il portavoce del cancelliere non ha invece voluto commentare il potenziale ruolo di Giorgia Meloni come pontiere fra Usa e Ue.



