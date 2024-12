Fvg, bando per collegamento via mare con Slovenia e Croazia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato l'avviso per attivare una nuova procedura di affidamento per il servizio marittimo internazionale transfrontaliero tra Trieste, Slovenia e Croazia. L'affidamento avrà durata triennale e comprenderà le stagioni estive dal 2025 al 2027 con possibilità di proroga per l'anno 2028. A comunicarlo è l'assessora regionale a Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che spiega come "con la nuova procedura di affidamento puntiamo al miglioramento del servizio per rispondere in modo puntuale alle esigenze di turisti e cittadini".

Per il triennio, informa una nota, l'importo complessivo delle risorse è di 4,5 milioni, pari a 1,5 milioni per singola annualità. Il luogo di partenza e rientro del servizio è Trieste, con destinazione verso Pirano (Slovenia), Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo (Croazia). L'avvio del servizio è fissato al 26 giugno 2025 con possibilità, nell'ambito dell'offerta migliorativa, di proporre un'estensione e dovrà essere svolto a mezzo di unità navali passeggeri con precisi requisiti minimi nei seguenti periodi minimi di esercizio: dal 26 giugno al 1 settembre 2025; dal 25 giugno al 31 agosto 2026; dal 24 giugno al 30 agosto 2027. I criteri per l'offerta tecnica migliorativa riguardano l'età del naviglio, il numero di passeggeri trasportabili, la velocità dell'unità navale, i posti bici, l'ampliamento del periodo di servizio, la promozione e valorizzazione del servizio.

Il bando, aggiunge la nota, prevede ogni settimana due collegamenti tra Trieste-Pirano-Parenzo e Rovigno; due tra Trieste-Rovigno e Lussinpiccolo; due tra Trieste-Parenzo e Pirano e due tra Trieste-Pirano e Rovigno. La procedura è gestita in modalità digitale attraverso la piattaforma eAppalti Fvg. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto entro le 12 del 4 febbraio 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA