A monsignor Ettore Malnati il premio Barcola 2024

Va a monsignor Ettore Malanti, figura storica della diocesi triestina, il Premio 'Barcola' 2024. Il riconoscimento è stato conferito oggi durante una cerimonia nel palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Monsignor Malnati, per raggiunti limiti di età, dopo quasi cinquant'anni di sacerdozio, ha lasciato la Comunità di Nostra Signora di Sion e Trieste per fare ritorno nella sua terra di origine in provincia di Varese. "Don Ettore Malnati lascia nella nostra città, e in particolare nel rione della comunità di Nostra Signora di Sion, qualcosa che prima non c'era: una sana atmosfera di famiglia che ha accompagnato generazioni di triestini", ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Tra i vari passaggi della sua carriera sacerdotale - riporta una nota - don Ettore Malnati è stato l'ultimo segretario particolare del vescovo Antonio Santin e successivamente ha assunto anche l'incarico di vicario diocesano per la Cultura.

Malnati è stato inoltre delegato vescovile per il Servizio delle cause dei santi e consulente della Santa Sede per la stesura dei discorsi degli ultimi tre Papi.

Come ha spiegato Roberti, monsignor Malnati in questi cinquant'anni ha rappresentato una figura di spicco della città di Trieste, diventando un punto di riferimento non solo in ambito religioso, ma anche in quello culturale e sociale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA