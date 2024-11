Ita-Lufthansa, richiesto sconto sul prezzo per investimenti

La richiesta è arrivata all'improvviso e senza avvisaglie: Lufthansa nelle trattative per chiudere il pagamento della seconda tranche di Ita ha chiesto all'azionista Ministero dell'Economia uno sconto sul prezzo, giustificandolo con il costo di alcuni investimenti fatti dopo l'accordo del 2023. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da alcune fonti, alla base del blocco dell'intesa Lufthansa Ita.

Il Ministero dell'Economia - secondo le stesse fonti - avrebbe però considerato la richiesta non accettabile per diverse ragioni: la prima è che tutti gli investimenti fatti in questo periodo di transizione erano stati decisi in pieno accordo con la compagnia tedesca; il secondo che Ita ha migliorato la propria posizione economica e oggi vale anche di più.



